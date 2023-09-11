Украина работает над заменой России на рынке ядерного топлива, - Галущенко

Он отметил, что загрузка американского ядерного топлива в реактор Ровенской АЭС должна открыть путь к санкциям против России в соответствующей отрасли.

"Не осталось никаких препятствий для того, чтобы наложить санкции на российскую атомную отрасль", - сказал Галущенко.

По его словам, ранее ядерное топливо этого типа производила только Россия. Поэтому страны, которые его использовали, были зависимы от государства-террориста. Этот аргумент, в частности, использовал ряд стран при объяснении своего отказа от наложения быстрых санкций на российскую атомную отрасль.

"Сейчас уже ведется работа с рядом европейских стран, подписаны соответствующие документы. Мы работаем над тем, чтобы заменить Россию на рынке ядерного топлива", - добавил Галущенко.

Что этому предшествовало

10 сентября Украина получила первую партию американского ядерного топлива, изготовленного компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами.

Так, "Энергоатом" стал первой компанией в мире, которой удалось заменить российское топливо на советских реакторах ВВЭР-1000.

Украина долгое время призывает мировых лидеров ввести санкции против энергосектора России. Так, президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС начать работу над 12-м пакетом санкций против России и включить в него "Росатом".

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