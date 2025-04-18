Украина вернула тела еще 909 погибших военных

Обмен телами между Украиной и РФ

Украина с постоянной периодичностью проводит обмены телами погибших защитников с Россией. Оккупанты постоянно затягивают обмены, в том числе и погибшими.

Например, буквально 28 марта Украина вернула тела 909 погибших воинов. Это произошло благодаря репатриационным мероприятиям.

Отметим, что по данным на начало марта, россияне за последние 4 месяца передали вдвое больше тел украинских защитников, чем за весь период полномасштабной войны.

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