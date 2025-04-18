Украина вернула тела еще 909 погибших военных в пятницу, 18 апреля. Они воевали на восьми направлениях фронта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Как отметили в Штабе, павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Из числа возвращенных "на щите" защитников павшие с:

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших защитников", - говорится в сообщении.

Обмен телами между Украиной и РФ

Украина с постоянной периодичностью проводит обмены телами погибших защитников с Россией. Оккупанты постоянно затягивают обмены, в том числе и погибшими.

Например, буквально 28 марта Украина вернула тела 909 погибших воинов. Это произошло благодаря репатриационным мероприятиям.

Отметим, что по данным на начало марта, россияне за последние 4 месяца передали вдвое больше тел украинских защитников, чем за весь период полномасштабной войны.

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