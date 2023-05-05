Украина вернула тела еще 80 погибших военных

В Украину сегодня, 5 мая, удалось вернуть тела павших защитников. Речь идет о 80 военнослужащих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - отмечает пресс-служба.

Передача тел погибших воинов осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.



Как отмечают в Минреинтеграции: