Украина вернула тела еще 66 защитников

По информации штаба, возвращение тел провели при помощи Объединенного центра при СБУ, Министерства внутренних дел, ВСУ, Главного управления ГСЧС в Сумской области и не только.

Фото: возвращение тел украинских защитников (t.me/Koord_shtab)

Также отдельно штаб поблагодарил за содействие Международный комитет Красного Креста и главу делегации МККК Юргу Еглину.

В штабе уточнили, что ВСУ обеспечат доставку тел и останков в специальные учреждения, которые передадут их правоохранителям и судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших.

Обмен пленными заморожен

Напомним, Украина и Россия уже несколько месяцев не проводят обменов пленными. Как отмечал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, этот процесс заморозила страна-агрессор.

По его словам, Украина готова к обмену пленными, но сейчас все зависит от россиян.

В то же время президент Владимир Зеленский недавно заявлял о том, что Украина ведет переговоры над тем, чтобы вернуть "достаточно неплохое количество" пленных защитников.