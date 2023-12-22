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Украина вернула тела еще 66 защитников

Фото: Украина вернула тела еще 66 защитников (t.me/Koord_shtab)
Автор: Иван Носальский

Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 66 солдат, которые помогали защищать страну от российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

По информации штаба, возвращение тел провели при помощи Объединенного центра при СБУ, Министерства внутренних дел, ВСУ, Главного управления ГСЧС в Сумской области и не только. 

 

Фото: возвращение тел украинских защитников (t.me/Koord_shtab)

Также отдельно штаб поблагодарил за содействие Международный комитет Красного Креста и главу делегации МККК Юргу Еглину. 

В штабе уточнили, что ВСУ обеспечат доставку тел и останков в специальные учреждения, которые передадут их правоохранителям и судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших. 

Обмен пленными заморожен

Напомним, Украина и Россия уже несколько месяцев не проводят обменов пленными. Как отмечал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, этот процесс заморозила страна-агрессор

По его словам, Украина готова к обмену пленными, но сейчас все зависит от россиян. 

В то же время президент Владимир Зеленский недавно заявлял о том, что Украина ведет переговоры над тем, чтобы вернуть "достаточно неплохое количество" пленных защитников.

 

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