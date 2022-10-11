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Украина вернула тела еще 62 павших бойцов, среди них погибшие в Еленовке

Фото: Украина вернула тела еще 62 павших бойцов, включая погибших в Еленовке (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина вернула тела 62 павших воинов, в частности бойцов, которые погибли во время российской атаки на колонию в оккупированной Еленовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Отмечается, что переговоры с россиянами по возврату тел погибших были "сверхтяжелыми", но все же павших героев удалось вернуть домой.

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". В результате теракта в Еленовке погибли по меньшей мере 50 украинских пленных.

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