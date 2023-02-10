RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина вернула тела еще 61 павшего защитника

Фото: Украина вернула тела еще 61 павшего защитника (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 10 февраля, прошел очередной обмен телами. Украине удалось вернуть домой еще 61 погибшего героя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

"Сегодня при содействии Минреинтеграции и Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что передача состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и соблюдением международного гуманитарного права.

Всего уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 888 украинских героев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в рамках последнего обмена Украине удалось вернуть тела 42 погибших защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине