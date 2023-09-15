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Украина вернула тела еще 51 погибшего военного

Иллюстративное фото: Украина вернула тела еще 51 погибшего военного (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина репатриировала тела 51 погибшего защитника на подконтрольную правительству территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что передача тел состоялась благодаря совместной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, Управлению гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Управлению по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД.

Всего за два года работы удалось репатриировать тела 1832 украинских военных.

Возвращение тел погибших военных

Отметим, что Россия и Украина регулярно проводят обмен телами военных. В последний раз такой обмен прошел в конце августа, когда Украина вернула тела 84 погибших бойцов.

В то же время добавим, что руководитель Координационного штаба Юрий Таранюк сообщал, что Россия передает Украине тела бойцов, которых официально признавали пленными. Хотя никаких сообщений об ухудшении их здоровья или тяжелом состоянии не было. Это ставит под вопрос качество работы либо наличие в РФ медицинской комиссии.

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Обмен пленнымиВойна России против Украины