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Украина вернула тела еще 33 погибших военных

Фото: Украина вернула тела еще 33 погибших военных (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен телами погибших военных. Киев вернул домой тела 33 героев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Процесс переговоров о передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память", - отметил омбудсмен Олег Котенко.

Напомним, ранее Украина вернула тела еще 38 погибших украинских военнослужащих.

Также сообщалось, что Украина вернула домой из российского плена еще троих военных. Речь идет о морских пехотинцах.

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