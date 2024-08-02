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Украина вернула тела еще 250 погибших военных

Фото: Украина вернула тела еще 250 погибших военных (t.me/Koord_shtab)
Автор: Валерия Полищук

Украине по результатам репатриационных мероприятий удалось вернуть на родную землю тела 250 погибших защитников.

Тела погибших были репатриированы из разных регионов, в частности из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и моргов на территории РФ. 

Процесс возвращения тел осуществлялся при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести, Объединенного центра при СБУ, ЦВС ВСУ, других силовых структур, ведомств и международных организаций.

Передача тел происходила согласно нормам Женевских конвенций. Репатриированные тела и останки будут перевезены в соответствующие государственные учреждения, где представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят их личности.

После идентификации, тела погибших защитников будут переданы родным для достойного захоронения.

 

Фото: Украина вернула тела еще 250 погибших военных (t.me/Koord_shtab)

31 мая Украина вернула тела 212 погибших военнослужащих, отдавших жизнь во время боевых действий на разных фронтах.

В конце апреля Украина также получила тела 140 погибших на войне военных, большинство из которых принимали участие в боевых действиях на Донецком направлении.

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