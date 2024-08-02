Украине по результатам репатриационных мероприятий удалось вернуть на родную землю тела 250 погибших защитников.

Тела погибших были репатриированы из разных регионов, в частности из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и моргов на территории РФ.

Процесс возвращения тел осуществлялся при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести, Объединенного центра при СБУ, ЦВС ВСУ, других силовых структур, ведомств и международных организаций.

Передача тел происходила согласно нормам Женевских конвенций. Репатриированные тела и останки будут перевезены в соответствующие государственные учреждения, где представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят их личности.

После идентификации, тела погибших защитников будут переданы родным для достойного захоронения.

Фото: Украина вернула тела еще 250 погибших военных (t.me/Koord_shtab)