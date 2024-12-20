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Украина вернула тела более 500 погибших защитников

Фото: Украина вернула тела 503 погибших военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина вернула на подконтрольную территорию тела 503 погибших военнослужащих. Это защитники, которые воевали на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Среди возвращенных защитников:

  • 403 воина с Донецкого направления;
  • 12 с Луганского направления;
  • 57 с Запорожского направления.

Также из моргов на территории России возвращен 31 погибший украинский военный.

Погибших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, омбудсмена по правам человека, уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур и при содействии Международного Комитета Красного Креста.

Тела погибших воинов передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Процедура необходима для установления личностей погибших.

Обмены пленными

С начала полномасштабной войны Украина и Россия провели 58 крупных обменов пленными. По последним данным, из российского плена удалось вернуть более 3,5 тысячи украинцев.

Последний обмен пленными состоялся в ночь на 19 октября. Домой вернулись 95 украинских военных.

Ранее в Украине говорили об инициативе обмена "всех на всех". Однако Россия блокирует эту идею.

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