Украина вернула тела более 500 погибших защитников

Обмены пленными

С начала полномасштабной войны Украина и Россия провели 58 крупных обменов пленными. По последним данным, из российского плена удалось вернуть более 3,5 тысячи украинцев.

Последний обмен пленными состоялся в ночь на 19 октября. Домой вернулись 95 украинских военных.

Ранее в Украине говорили об инициативе обмена "всех на всех". Однако Россия блокирует эту идею.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.