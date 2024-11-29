Украина вернула тела 502 погибших защитников

Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию погибших защитников, среди которых:

397 военных из Донецкого направления;

24 из Луганского направления;

64 из Запорожского направления;

из моргов на территории РФ возвращено 17 погибших.

Возвращением тел военных занимались Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Центральное управление гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офис уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариат уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и другие структуры Сектора безопасности и обороны Украины

Тела погибших воинов сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Эта процедура необходима для установления личностей погибших.