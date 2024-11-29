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Украина вернула тела 502 погибших защитников

Украина , Пятница 29 ноября 2024 13:46
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Украина вернула тела 502 погибших защитников Фото: Украина вернула тела 502 погибших защитников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина вернула тела 502 военнослужащих, погибших на войне. Это защитники, участвовавшие в боевых действиях на разных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию погибших защитников, среди которых:

  • 397 военных из Донецкого направления;
  • 24 из Луганского направления;
  • 64 из Запорожского направления;
  • из моргов на территории РФ возвращено 17 погибших.

Возвращением тел военных занимались Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Центральное управление гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офис уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариат уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и другие структуры Сектора безопасности и обороны Украины

Тела погибших воинов сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Эта процедура необходима для установления личностей погибших.

Обмены пленными

Следует напомнить, что с начала полномасштабной войны Украина и Россия провели 58 обменов пленными. Из российского плена удалось вернуть более 3,5 тысячи украинцев.

Последний обмен пленными прошел в ночь на 19 октября. Домой вернулись 95 украинских военных.

Ранее Украина заявила, что готова к обмену по формуле "всех на всех". Россия игнорирует инициативу.

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