Украина вернула тела 502 погибших защитников
Украина вернула тела 502 военнослужащих, погибших на войне. Это защитники, участвовавшие в боевых действиях на разных направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию погибших защитников, среди которых:
- 397 военных из Донецкого направления;
- 24 из Луганского направления;
- 64 из Запорожского направления;
- из моргов на территории РФ возвращено 17 погибших.
Возвращением тел военных занимались Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Центральное управление гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офис уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариат уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и другие структуры Сектора безопасности и обороны Украины
Тела погибших воинов сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Эта процедура необходима для установления личностей погибших.
Обмены пленными
Следует напомнить, что с начала полномасштабной войны Украина и Россия провели 58 обменов пленными. Из российского плена удалось вернуть более 3,5 тысячи украинцев.
Последний обмен пленными прошел в ночь на 19 октября. Домой вернулись 95 украинских военных.
Ранее Украина заявила, что готова к обмену по формуле "всех на всех". Россия игнорирует инициативу.
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