Украина вернула тела 50 погибших защитников

"Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 50 погибших (умерших) защитников Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тела погибших защитников Украины сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Это необходимо для проведения следственных действий и судебных экспертиз.

Возвращением погибших военных занимались Координационный штаб по обращению с военнопленными, СБУ, МВД, ВСУ, управления ГСЧС в Сумской области, пограничники и представители Международного комитета Красного Креста.

Возвращение тел погибших бойцов

Россия и Украина регулярно проводят обмены телами военных. Так, 6 октября Украина вернула тела еще 64 погибших воинов.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина вернула тела защитников, погибших в результате российского теракта в Еленовке. Тогда россияне взорвали здание колонии, где были плененные украинские воины. По неподтвержденным данным, погибли более 50 человек.