Украина вернула тела 38 погибших военных

"Состоялась передача тел военнослужащих, которые отдавли свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 38 защитников", - говорится в сообщении.

Отмечено, что операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел погибших происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Сообщается, что всего с начала работы Офиса уполномоченного Украине удалось вернуть 663 тела защитников.

Напомним, 29 октября Украина вернула 52 наших защитников.

3 ноября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 107 украинцев, среди которых 74 защитника "Азовстали".

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