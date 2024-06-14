Украина вернула тела 254 погибших военных

В пятницу, 14 июня, состоялась очередная передача тел военных - в Украину вернули 254 погибших военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 254 павших защитников", - говорится в сообщении.
В частности, удалось репатриировать:
"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших", - добавили в Штабе.
Напомним, 31 мая Украина вернула тела 212 военнослужащих, погибших на войне. Это военные, участвовавшие в боевых действиях на разных направлениях.
А в конце апреля Украина вернула тела еще 140 военнослужащих, погибших на войне. Большинство из погибших героев воевали на Донецком направлении.
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