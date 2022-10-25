Украина вернула тела 25 погибших военных

Украина вернула тела еще 25 погибших украинских военнослужащих 25 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула еще 25 своих героев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко, а также ряда силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Напомним, недавно Украине удалось вернуть 108 женщин из плена оккупантов.
К этому домой вернули четырех военных и двух гражданских.
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