Украина вернула тела 140 погибших защитников

Тела погибших воинов вернули на подконтрольную Украине территорию. Удалось вернуть 112 тел защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 погибших воинов на Луганском направлении, пять - из Сумского направления, двух - из Запорожского направления и одного из Херсонского направления.

Отмечается, что тела погибших воинов сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Это необходимо для установления лиц погибших.

Возвращением тел военных занимались Координационный штаб по обращению с военнопленными, СБУ, МВД, ВСУ, ГСЧС и представители Международного комитета Красного Креста.