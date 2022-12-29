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Украина планирует разработать боевые БПЛА для борьбы с вражескими дронами

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Киев, Четверг 29 декабря 2022 03:18
Украина планирует разработать боевые БПЛА для борьбы с вражескими дронами Фото: Украина планирует разработать боевые БПЛА для борьбы с российскими дронами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украина закупила около 1400 беспилотников, в основном для разведки, и планирует разработать боевые модели дронов для атак беспилотников, которые использует Россия.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Федоров сказал, что Украина закупила беспилотники типа "Fly Eye" - небольшой беспилотный летательный аппарат, который используют для разведки и наблюдения за полем боя.

"Следующий этап, когда мы более-менее обеспечены разведывательными беспилотниками, – это ударные беспилотники. Это как взрывные дроны, так и дроны, которые летают на расстояние от трех до 10 километров и поражают цели", - заявил министр.

Он спрогнозировал "больше миссий с ударными беспилотниками" в будущем, но не добавил деталей.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные получили новые ударные дроны Punisher. В ВСУ рассказали, как работают эти беспилотники.

Кроме того, мы писали, что украинский беспилотник Shark прошел модернизацию. Компания разработчик показала обновленный дрон.

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