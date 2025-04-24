Украина пережила очень масштабную атаку, РФ убила в Киеве брата и сестру, - Зеленский

"Сегодня утром наша страна прошла через новую российскую атаку, очень масштабную, более 200 воздушных целей. Это ракеты, в том числе баллистические, и ударные дроны. К сожалению, есть разрушения, потери в столице и в других наших городах", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что в результате российского террора в Украине ранены более 80 человек, есть погибшие.

"В Киеве среди погибших родные брат и сестра, мальчику был 21 год, девочке - 19. Мои соболезнования всем. Сейчас еще продолжаются спасательные операции", - сообщил он.

Зеленский сократил программу визита в Южную Африку из-за российской атаки, но, как отметил президент, в ЮАР остается министр иностранных дел Украины, чтобы проявить уважение и провести все встречи, которые планировались.