Украина пережила очень масштабную атаку, РФ убила в Киеве брата и сестру, - Зеленский
Украина в ночь на 24 апреля пережила новую масштабную атаку России. В Киеве в результате обстрела погибли брат и сестра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом ЮАР.
"Сегодня утром наша страна прошла через новую российскую атаку, очень масштабную, более 200 воздушных целей. Это ракеты, в том числе баллистические, и ударные дроны. К сожалению, есть разрушения, потери в столице и в других наших городах", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что в результате российского террора в Украине ранены более 80 человек, есть погибшие.
"В Киеве среди погибших родные брат и сестра, мальчику был 21 год, девочке - 19. Мои соболезнования всем. Сейчас еще продолжаются спасательные операции", - сообщил он.
Зеленский сократил программу визита в Южную Африку из-за российской атаки, но, как отметил президент, в ЮАР остается министр иностранных дел Украины, чтобы проявить уважение и провести все встречи, которые планировались.
Удар РФ по Украине 24 апреля
Этой ночью российская армия выпустила по Украине 70 ракет и 145 дронов. Оккупанты, в частности, применили баллистические ракеты, часть из них сбили силы ПВО.
Под ударом врага был Киев, последствия атаки зафиксированы в нескольких районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район. Там из-за ракетного удара частично разрушен дом.
По словам главы МВД Игоря Клименко, подтверждена гибель восьми человек, девятая жертва, о которой сообщали ранее, - это обнаруженные фрагменты тела. Под завалами еще могут быть люди. В результате российской атаки на Киев 77 человек были ранены, среди пострадавших есть дети.
Также россияне атаковали Харьков, Запорожье, Житомирскую, Сумскую, Хмельницкую области. Подробнее о последствиях обстрела - читайте в нашем материале.
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