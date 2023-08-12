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Украина может просить исключить Израиль из встреч "Рамштайна", - СМИ

Фото: Украина может призвать исключить Израиль из встреч в формате "Рамштайн" (GettyImagеs)
Автор: Владимир Костырин

Украинские официальные лица могут обратиться к союзникам с просьбой исключить Израиль из встреч Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Как передает РБК-Украина, об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По данным издания, объясняется такая возможная инициатива в отношении Тель-Авива "недружественными действиями в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене".

"Израильские власти никогда не оказывали никакой реальной помощи. Вместо этого информация, полученная в ходе встреч, используется Израилем в своих интересах", - цитирует Kyiv Post источник в СНБО.

Как добавил чиновник, украинская сторона считает, что существует "реальная опасность" того, что информация, обсуждавшаяся с Израилем на встречах в "Рамштайне", "вероятно, попадет в распоряжение государства-агрессора".

Вопрос отмены безвиза

Кроме того сообщается, что Украина обдумывает вопрос отмены безвизового режима с Израилем на фоне "дипломатической борьбы между двумя странами по поводу отношения к гражданам друг друга".

Представитель СНБО рассказал Kyiv Post, что Тель-Авив пытается получить гарантии безопасности для десятков тысяч еврейских паломников, которые на праздник Рош га-Шана (иудейский Новый год) ежегодно в сентябре съезжаются в Украину, чтобы посетить Умань, где находится могила цадика Нахмана.

"При постоянных ракетных обстрелах обеспечить эти гарантии невозможно", - сказал источник издания.

Чиновник добавил, что сейчас Министерство иностранных дел Украины готовит представление о безвизовом режиме в Кабмин, и оно будет рассмотрено "в ближайшие недели".

Между тем, пресс-секретарь МИД Украины не подтвердил Kyiv Post данную информацию.

Что еще известно о приостановке безвиза

Отметим, что ранее о возможной приостановке Украиной безвиза с Израилем РБК-Украина сообщал источник в дипломатических кругах. Агентству пояснили, что такой вопрос рассматривается, в частности, из-за проблем с отношением израильских властей к приезжающим в Израиль украинцам.

При этом представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина заявил, что ведомство пока не подтверждает информацию о планах приостановить безвиз с Израилем.

Отношения между Украиной и Израилем

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Израиля заявили о якобы своем нейтралитете. Израиль помогал Украине в гуманитарных вопросах, но отказывается предоставлять оружие и оборонное вооружение, в частности, системы ПВО.

За время широкомасштабной российской войны против Украины в Израиле сменилось уже три премьер-министра, но ни один из них не приезжал в Киев. Как заявлял в июле президент Владимир Зеленский, он уже несколько раз приглашал действующего израильского премьера Нетаньяху в Украину.

Больше о позиции Израиля относительно войны в Украине вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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