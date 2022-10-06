Украина может нарастить экспортные доходы благодаря "зеленой" энергетике, - ЦЭВ

"Есть направления, которые для нас сейчас важны. Мы до начала вторжения развивали возобновляемую энергетику и сейчас у нас экспорт электроэнергии фактически второй статьей экспорта после агропродукции. У нас есть перспективы путем электроэнергии перекрыть полностью те доходы, которые мы получали от транзита российского газа, и за который мы держались последние 20 лет", - сказал Криволап.

По его словам, увеличить производство электроэнергии для дальнейшего экспорта государство может путём возобновляемых источников энергии.

"Например, развивать ветроэнергетику. Особенно, на западе Украины, где все стабильно. Есть реформы, которые мы должны делать уже сейчас", - подчеркнул Криволап.

Как сообщалось, 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

По его словам, у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности зеленой энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.