Украина в шаге от запрета УПЦ МП. Что решила Рада и почему это важно

ВР дала старт запрету УПЦ МП: суть законопроекта

Депутаты Верховной рады 19 октября приняли в первом чтении проект закона №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.

Он был внесен на рассмотрение парламента главой Кабмина Денисом Шмыгалем 19 января 2023.

Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", а именно запрет деятельности религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины".

Согласно законопроекту, процедура запрета религиозных организаций следующая:

проведение религиоведческой экспертизы деятельности религиозных организаций по выявлению подчиненности в канонических вопросах к религиозным организациям из страны-агрессора;

при выявлении нарушений выдается предписание об их устранении;

если в течение месяца нарушение не устранено – обращение в суд с иском о прекращении деятельности религиозной организации.

Для окончательного утверждения документ еще должен быть рассмотрен во втором чтении, но сегодняшнее голосование означает, что в Украине фактически стартовал процесс запрета УПЦ Московского патриархата.

Отметим, Украинская православная церковь (УПЦ) - религиозная организация, которая после начала полномасштабного российского вторжения в Украину заявила о самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ) и лишилась упоминания "Московского патриархата" в названии.

Как за церковный законопроект голосовали нардепы

Хотя еще в конце сентября спикер ВР Руслан Стефанчук выражал сомнения в принятии этого законопроекта из-за возможной нехватки голосов, сегодня документ получил поддержку большинства - 267 голосов: "Слуга Народа" - 175 голосов, "Европейская солидарность" - 26, "Батькивщина" - 17, "Платформа за жизнь и мир" - 1, "За будущее" - 8, "Голос" - 18, "Доверие" - 12.

"Против" высказались 15 нардепов, 2 парламентария воздержались, а еще 17 - не голосовали.

Среди выступивших в поддержку УПЦ МП - больше всего представителей "Платформы за жизнь и мир".

Это экс-председатель запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко, бывшие депутаты ОПЗЖ Сергей Ларин, Николай Скорик и другие. Также против запрета российских религиозных организаций голосовали народные депутаты Евгений Шевченко, Дмитрий Шпенов, исключенный из состава фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук.

Голосование в зале Рады проходило в напряженной атмосфере. Между депутатами даже возникли стычки, в частности, между нардепом Игорем Гузем и Евгением Шевченко.

Проверки епархий УПЦ

С осени 2022 СБУ провела контрразведывательные мероприятия в религиозных сооружениях, на территориях монастырей и епархий Украинской православной церкви по всей стране.

В ходе проверок была обнаружена пророссийская литература, документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства ряда епархий. Также обнаружены факты, когда священнослужители торговали огнестрельным оружием и распространяли детскую порнографию.

С начала полномасштабной войны по материалам СБУ начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП.

Было прекращено гражданство Украины 19 представителей УПЦ МП с российскими паспортами, распространявших прокремлевские нарративы о войне в Украине. Среди них – митрополиты из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также из временно оккупированного Крыма.

Митрополит УПЦ МП Йонафан из Винницкой области получил 5 лет тюрьмы. Он распространял среди верующих листовки с пропагандой, в которых призывал к изменению государственных границ Украины, а на одном из сайтов РПЦ размещал публикации, где поддерживал оккупантов и их военные преступления.

Наиболее громким делом стало задержание бывшего наместника Киево-Печерской Лавры, митрополита УПЦ МП Павла. Ему выдвинули подозрение в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

В августе 2023 он вышел из СИЗО под залог в 33 млн грн. Митрополит носит электронный браслет и не должен покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя.

Фото: митрополит УПЦ МП Павел Лебедь (Виталий Носач, РБК-Украина)

Скандал в Лавре

УПЦ МП на протяжении многих лет безвозмездно пользовалась имуществом Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". 29 марта 2023 заповедник расторг договор об аренде со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой на основании прекращения срока действия документа и выявленных нарушений в пользовании госимуществом.

После этого представители Московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры, но сначала отказались выезжать из помещений.

Монахи и верующие УПЦ МП всячески препятствовали работе комиссии Минкульта, которая должна инвентаризировать имущество на территории Лавры.

Представители церкви также пытались обжаловать решение властей в судебном иске. Однако судьи его отклонили. К тому же суд обязал УПЦ МП вернуть имущество Нижней лавры заповеднику.

По состоянию на сентябрь 2023 под контроль государства было возвращено 13 объектов из около 40 полноценных сооружений, которыми пользовался монастырь.

Фото: сторонники УПЦ МП блокируют работу комиссии Минкульта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отказ от УПЦ по областям

Хотя официальный запрет УПЦ МП еще не принят, местные общины все активнее запрещают деятельность пророссийских церквей и лишают их права пользоваться земельными участками.

Церкви Московского патриархата уже находятся под запретом в Хмельницкой, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской областях.

В Черновцах и Сумах УПЦ МП лишили права пользования земельными участками в общинах.

В июне 2023 года УПЦ МП запретили на территории Киевщины решением облсовета, а в июле за подобное решение проголосовал Запорожский городской совет.