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Украина инициировала дискуссию с партнерами по поводу результатов летнего саммита НАТО

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина инициировала дискуссию с партнерами относительно результатов летнего саммита НАТО, который пройдет в следующем году в Вашингтоне, и хочет услышать мнение США, относительно этого мероприятия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью в эфире ICTV и СТБ в рамках национального телемарафона.

"Мы всегда имеем максимальные ожидания, но мы только сейчас с партнерами начали говорить о результатах "Вашингтона" (юбилейного саммита НАТО, - ред.). Эту дискуссию инициировала Украина. Мы вышли с такой позицией, что чем раньше мы начнем обсуждать, тем лучше будут результаты", - сказал Кулеба.

Он не раскрыл подробности, отметив, что разговор еще находится "в очень начальной стадии".

"Конечно, поскольку саммит юбилейный и будет проходить в Вашингтоне, нам надо будет услышать мнение США, как они видят это мероприятие, потому что их мнение здесь будет иметь очень важное влияние", - отметил министр.

Он также акцентировал, что в отношениях с НАТО больше не нужно фокусироваться на каких-либо промежуточных документах и всей страной отслеживать, получит Украина ПДЧ или не получит, сколько страниц в Годовой национальной программе и как мы ее выполняем.

Мы также сообщали, что недавно министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с помощником Госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне в следующем году.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.

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