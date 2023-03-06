RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина идентифицировала около 3 тысяч убитых благодаря ДНК-экспертизе

Фото: около 2800 тел остаются не идентифицированными (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Почти три тысячи погибших украинцев были идентифицированы с помощью ДНК-экспертиза.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины - руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, сообщает РБК-Украина , которого цитирует пресс-служба Кабинета министров.

Замглавы Нацполиции сообщил, что в рамках уголовных производств криминалисты идентифицировали около 3 тысяч убитых украинцев. Еще 2800 тел остаются до сих пор не опознанными и не идентифицированными из-за отсутствия сравнительного ДНК-материала.

Он отметил, что сейчас формируют так называемую базу ДНК: уже почти 16 тысяч родственников погибших или без вести пропавших сдали свои образцы. В то же время, Цуцкиридзе уточнил, что работа криминалистов по идентификации тел значительно ускоряется благодаря применению передвижных ДНК-лабораторий.

"Мобильные лаборатории, которые мы получили благодаря международным партнерам, позволяют быстро отобрать ДНК у погибшего и его родственников. Такие лаборатории использовались для идентификации тел после ракетных обстрелов торгового центра в Кременчуге, в центре Винницы, во время падения вертолета под Киевом", - сказал он. заместитель главы Нацполиции.

Он добавил, что обычно на месте происшествия работают сразу две передвижные ДНК-лаборатории, одна из которых производит отбор ДНК у погибших, другая - у их кровных родственников. Впоследствии за считанные минуты происходит сравнение имеющегося материала и в случае совпадения – установление личности.

Напомним, продолжается ДНК-экспертиза 54 тел погибших украинских защитников, которых россияне вернули из колонии в Еленовке Донецкой области.

В Харьковской области на освобожденных территориях продолжается идентификация людей, ставших жертвами российской оккупации. Еще более тел 400 до сих пор не опознаны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНКВойна России против Украины