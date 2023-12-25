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Украина хочет конфисковать активы компании, связанной с российским 1xBet

Понедельник 25 декабря 2023 21:23
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Украина хочет конфисковать активы компании, связанной с российским 1xBet Архивное фото: Украина хочет конфисковать активы компании, связанной с российским 1xBet (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина подала иск о конфискации активов ООО "Роял Пей", которое связано с российской компанией 1xBet.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инну Богатых.

"Сегодня Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства", - говорится в сообщении.

Она указала, что Минюст просит применить санкцию к ООО "Роял Пей" и взыскать в бюджет Украины ценные бумаги и денежные средства на общую сумму более 1,8 млрд гривен.

Связь компании с 1xBet

По данным балтийских СМИ, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко. Фирма основана в 2016 году, в 2017-м получила лицензию учреждения электронных денег в Британии, которая наделила ее правом принимать платежи и обслуживать карточные сделки в европейской и британской юрисдикциях, и зарегистрировала ее в Латвии.

При этом отмечается, что компания сотрудничает с российским букмекером 1xBet.

Согласно информации на официальном сайте компании, Royal Pay - бренд, объединяющий группу компаний, предоставляющих широкий спектр услуг в сфере электронной коммерции, в частности, услуги по обработке электронных платежей; эффективные комплаенс системы и оптимизацию финансовых решений.

В январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций в отношении компании Royal Pay Europe.

1xBet

Российская букмекерская компания, основанная в 2007 году в Брянске. Ведет деятельность под лицензией юрисдикции Кюрасао.

Правоохранительные органы России подозревают компанию в незаконном заработке 63 млрд рублей (684, 8 млн долларов), запрещена на территории РФ, продолжает работу нелегально.

Конфискация активов в Украине

В августе сообщалось, что Высший антикоррупционный суд конфисковал часть активов у Вороны Дмитрия Михайловича. Он является "сенатором" РФ от оккупированной части Запорожской области.

Уже в октябре Высший антикоррупционный суд удовлетворил конфискацию имущества российского оборонного предприятия "Роствертол". Его стоимость оценивается почти в 5,5 млн долларов.

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