Украина – Чехия: Завацкая уступила во втором матче отбора Кубка Билли Джин Кинг

Кубок Билли Джин Кинг, квалификация

Завацкая – Крейчикова – 0:2 (4:6, 3:6)

Украинка не смогла справиться с Барборой Крейчиковой. Начали матч они на равных. Каждая из теннисисток уверенно брала свои подачи. Впрочем, в шестом гейме чешка оформила брейк и получила стратегическое преимущество. Хотя шанс отыграться у Завацкой был.

При счете 3:5 в пользу оппонентки украинская теннисистка выиграла очко на ее подаче. Впрочем, развить свой успех на собственной Завацкая не смогла. Она не устояла под давлением Крейчиковой, поэтому та сразу же оформила обратный брейк.

Старт второй партии стал зеркальным. В этот раз соперницы принялись обмениваться брейками. В этой импровизированной перестрелке сильнее оказалась 12-я ракетка мира из Чехии. Крейчикова дважды взяла подачи украинки, а вот у Завацкой получился лишь один брейк.

В концовке же чешская теннисистка играла сверхвнимательно. На собственной подаче она со второй попытки реализовала матч-пойнт. Теперь сборная Чехии закрепила общее преимущество в счете (2:0). Ранее украинка Костюк в двух сетах проиграла чешке Вондроушовой.