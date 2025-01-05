"Крайне неприлично". Шольц раскритиковал заявления оппозиции о его "визите к Путину"

Федеральный канцлер назвал ложными утверждения Кизеветтера о его якобы намерении встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Это ложное утверждение... Вы не можете этого делать. Это глубоко неприлично", - заявил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что нет никаких оснований для таких предположений. И добавил, что такие заявления вызывают возмущение у честных людей.

"Никто не может говорить, что кто-то думал об этом", - сказал он.

Реакция в окружении Шольца

Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш назвал слова Кизеветтера "позорными и вероломными" и призвал его извиниться.

Лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених назвал обвинения вымышленными, а представитель правительства Штеффен Гебештрайт объявил о подготовке судебного иска.

"То, что делает господин Кизеветтер, является клеветой", - заявил Гебештрайт.

Он подчеркнул, что правительство не планирует подобных переговоров, и такие заявления наносят вред.

Заявления оппозиции относительно поездки Шольца к Путину

Напомним, что накануне Кизеветтер, который является спикером по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС, заявил, что якобы есть признаки подготовки Шольца к встрече с Путиным до парламентских выборов 23 февраля.

"Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля. Для Украины реализация намеченных планов означает, среди прочего, приостановление действия Парижской хартии на 10-20 лет. Показательным будет то, как на все это отреагирует украинское население или наши соседи", - написал Кизеветтер на своей странице в соцсетях.