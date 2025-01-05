"Крайне неприлично". Шольц раскритиковал заявления оппозиции о его "визите к Путину"

Канцлер Олаф Шольц резко отверг обвинения политика от оппозиционной партии ХДС Родериха Кизеветтера о возможном визите в Москву. Правительство готовит судебный иск из-за клеветы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Федеральный канцлер назвал ложными утверждения Кизеветтера о его якобы намерении встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Это ложное утверждение... Вы не можете этого делать. Это глубоко неприлично", - заявил Шольц.
Канцлер подчеркнул, что нет никаких оснований для таких предположений. И добавил, что такие заявления вызывают возмущение у честных людей.
"Никто не может говорить, что кто-то думал об этом", - сказал он.
Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш назвал слова Кизеветтера "позорными и вероломными" и призвал его извиниться.
Лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених назвал обвинения вымышленными, а представитель правительства Штеффен Гебештрайт объявил о подготовке судебного иска.
"То, что делает господин Кизеветтер, является клеветой", - заявил Гебештрайт.
Он подчеркнул, что правительство не планирует подобных переговоров, и такие заявления наносят вред.
Напомним, что накануне Кизеветтер, который является спикером по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС, заявил, что якобы есть признаки подготовки Шольца к встрече с Путиным до парламентских выборов 23 февраля.
"Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля. Для Украины реализация намеченных планов означает, среди прочего, приостановление действия Парижской хартии на 10-20 лет. Показательным будет то, как на все это отреагирует украинское население или наши соседи", - написал Кизеветтер на своей странице в соцсетях.
В ноябре 2024 года Шольц провел телефонный разговор с Путиным. Это были первые такие переговоры за два года. Позже канцлер заявил, что диктатор не изменил своего мнения о войне в Украине.
В частности на переговоры Шольца и Путина отреагировало Министерство иностранных дел (МИД) Украины. Там заявили, что диалог с главой Кремля не поможет достичь справедливого завершения полномасштабной войны.
Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что звонок Шольца Путину - это ящик Пандоры.
Напомним также, что 2 января лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскии Эскен выступила за продолжение переговоров канцлера с Путиным. Подробнее о ее заявлении, можно узнать в материале РБК-Украина.
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