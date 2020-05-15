"Укравтодор" назвав причину масштабних ДТП з постраждалими під Києвом

Масштабні ДТП на трасі Київ-Житомир сталися через густий дим. У результаті аварій є постраждалі, істотно ускладнено рух у напрямку Києва.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору" в Facebook.

Як зазначає "Укравтодор" палії, незважаючи на збільшення штрафів і гучну інформаційну кампанію, продовжують нести загрозу для здоров'я і життя людей.

"Сьогодні вранці, 15 травня, в селі Небелиця Макарівського району сталася низка ДТП за участю понад 10 автомобілів. Причина виникнення небезпечної ситуації - задимлення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з п'яти ДТП дві аварії - з постраждалими. У результаті аварій рух у напрямку Києва було утруднено.

Зазначимо, сьогодні стало відомо про масштабні ДТП на трасі Київ-Житомир за участю не менше десяти фур і п'яти легкових автомобілів. В результаті інциденту утворилася пробка на 5 кілометрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, про потрійну ДТП в Києві на вул. Великій Васильківській. В результаті аварії госпіталізовано двох осіб. Аварія сталася після того, як мікроавтобус Opel на світлофорі протаранив легкові автомобілі Skoda та Kia і протягнув їх кілька метрів.