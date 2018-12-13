Прикраси на Новий рік своїми руками

Фото: Новорічні прикраси своїми руками (pixabay.com)

5 ідей для створення оригінальних новорічних прикрас

Підготовка до зимових свят уже в самому розпалі. Як зробити прикраси на Новий рік 2019 своїми руками і оригінально нарядити ялинку за допомогою підручних засобів - в добірці ідей від Styler.

Досить лише проявити трохи фантазії і творчості, і з доступних матеріалів вийде ексклюзивний новорічний декор. Пропонуємо топ-5 оригінальних варіантів:

новорічні прикраси зі старих ялинкових іграшок:

яскраві 3D-кулі з паєток;

новорічний ангел з макаронів;

ялинкові прикраси з тканини;

сніговики зі шкарпеток.

Звичайно, набагато простіше купити вже готові ялинкові іграшки, якими зараз просто рясніють прилавки магазинів. Але ж набагато цікавіше зайнятися рукоділлям, залучаючи дітей і родичів. Такий новорічний декор, створений своїми руками, завжди буде нагадувати про проведений разом час.

Прикраси на Новий рік зі старих ялинкових іграшок

Фото: Прикраса з ялинкових іграшок (pixabay.com)

Напевно у вас є старі новорічні кульки, які вже злегка потьмяніли, втратили колишній блиск або просто набридли. Ви можете подарувати їм друге життя, доклавши трохи фантазії і креативу. Пропонуємо вам розфарбувати іграшку на свій розсуд.

Найкраще для цього підійдуть акрилові фарби, а також спеціальні фарби і контури для роботи зі склом. Ідею можна подивитися в інтернеті або придумати самостійно, наприклад, зимовий будиночок і засніжені ялинки.

Блискучі hand made прикраси на Новий рік з паєток

Фото: Декор з паєток (pixabay.com)

Для основи візьміть легку пінопластову кульку. Подібно рибним чешуйкам пошарово наклейте на кулю паєтки. Не забудьте прикріпити петельку, за яку готову кульку зручно буде чіпляти на ялинку.

Можна зробити таку прикрасу однотонною, а можна пограти з фарбами і візерунками. Це захоплююче заняття принесе чимало задоволення як вам, так і дітям.

Оригінальні прикраси своїми руками з макаронів

Фото: Прикраса на ялинку з макаронів (pixabay.com/ru/lulaas)

Подивіться, який милий ангелок вийшов з найпростіших матеріалів, які знайдуться в кожному будинку. Це - макаронні вироби. І чим більше витіюватими і фігуристими вони будуть, тим цікавіше може вийти в результаті ваше прикраса. Макарони бажано пофарбувати, тоді така іграшка збережеться довше.

З макаронів виходять гарні сніжинки на ялинку, гірлянди й інші прикраси. Головне - обрати вироби з гарним візерунком.

Шиті прикраси на Новий рік своїми руками

Ви вмієте шити? Тоді варто витратити трохи часу, і в ваших умілих пальцях народиться новорічне диво: наприклад, фея або гномик, які будуть охороняти спокій вашої сім'ї.

Фото: Шиті ялинкові іграшки (pixabay.com)

Тут зібрані воєдино безліч технік і матеріалів: шиття, в'язання, нанизування, вирізання, приклеювання, тканини, нитки, намистини, гудзики, стрічки. Такою творчою справою корисно займатися разом з дітьми. Зробіть кілька таких лялечок, оселіть їх на ялинці або подаруйте друзям.

Забавні сніговики своїми руками

Фото: Сніговички своїми руками зі светра (pixabay.com)

Не біда, якщо у вас немає особливих талантів, і ви не дружите з голкою і ниткою. Навіть в цьому випадку ви можете отримати масу задоволення від рукоділля. Щоб зробити таку милу парочку сніговиків, вам знадобиться трикотаж, вата або силіконовий наповнювач, гудзики, шпильки і 10 хвилин часу.

Це можуть бути шкарпетки, дитячі колготки або рукава старого светра. Цілісний шматок підвертається, заповнюється м'яким матеріалом, зв'язується і сколюється шпильками - ось і готові веселі новорічні фігурки. З бісеру можна зробити очі і ніс, а зі шматочків різнокольорових шкарпеток - шарфик.

Нагадаємо, стало відомо, яку телепрограму в новорічну ніч готують українські канали.

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Відео: РБК-Україна