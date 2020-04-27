Українцям зроблять понад 450 тисяч тестів на коронавірус. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна отримала близько 4,5 тисяч ПЛР-систем.

"Близько 4,5 тисяч ПЛР систем, у кожної ПЛР - близько 100 тестів. Тобто, ми можемо говорити, що близько 450 тисяч тестів безпосередньо, які будуть зроблені громадянам України, ми вже отримали. Отримаємо ще сьогодні певну кількість - близько 160 тисяч тестів і будемо далі закуповувати українські тест-системи", - заявив Степанов.

Урядовець зазначив, що МОЗ планує збільшити кількість тестувань на коронавірус до 10 тисяч на добу.

Нагадаємо, для протидії поширенню коронавірусу в Україні Міністерство охорони здоров'я закупить засоби індивідуального захисту медиків для держрезерву.

Як писало РБК-Україна, в Україні за добу заразилися коронавірусом 392 людини. При цьому померли понад десять осіб.

Відзначимо, станом на ранок 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склала 9009 людей: за добу заразилися майже на 100 осіб менше.