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Українцям зроблять понад 450 тисяч тестів на коронавірус

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 10:17
Українцям зроблять понад 450 тисяч тестів на коронавірус
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

МОЗ планує збільшити кількість тестувань на коронавірус до 10 тисяч на добу

Українцям зроблять понад 450 тисяч тестів на коронавірус. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна отримала близько 4,5 тисяч ПЛР-систем.

"Близько 4,5 тисяч ПЛР систем, у кожної ПЛР - близько 100 тестів. Тобто, ми можемо говорити, що близько 450 тисяч тестів безпосередньо, які будуть зроблені громадянам України, ми вже отримали. Отримаємо ще сьогодні певну кількість - близько 160 тисяч тестів і будемо далі закуповувати українські тест-системи", - заявив Степанов.

Урядовець зазначив, що МОЗ планує збільшити кількість тестувань на коронавірус до 10 тисяч на добу.

Нагадаємо, для протидії поширенню коронавірусу в Україні Міністерство охорони здоров'я закупить засоби індивідуального захисту медиків для держрезерву.

Як писало РБК-Україна, в Україні за добу заразилися коронавірусом 392 людини. При цьому померли понад десять осіб.

Відзначимо, станом на ранок 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склала 9009 людей: за добу заразилися майже на 100 осіб менше.

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