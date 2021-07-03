У України слабкі шанси обіграти Англію, - букмекери

Україна дісталася до чвертьфіналу Євро, що є вже успіхом. Але тепер у неї в суперниках Англія, найсильніший опонент за весь турнір.

Команда Андрія Шевченка всупереч песимістичним прогнозам здолала Швецію, якій вже пророкували прохід після відверто слабкої гри українців проти Австрії в третьому турі. Але, треба визнати, Україні дуже пощастило в ряді моментів, що результат вийшов саме таким. Тут можна говорити і про непропущений другий гол в основний час, і про травму Артема Бесєдіна, що призвела до видалення у шведів, ну і гол Артема Довбика в той момент, коли всі вже налаштовувалися на серію пенальті.

Англія ж у себе вдома в Лондоні видала свою кращу гру на турнірі, заслужено обігравши Німеччину 2:0. Цього разу у англійців не буде переваги домашнього поля, вперше за весь турнір. І навряд чи воно буде і в України, оскільки вболівальників з обох країн не пустять до Італії через підступні обмеження. Хоча, звичайно, українська збірна може розраховувати на підтримку діаспори і робітників з України.

Favbet оцінює ймовірність перемоги України великим коефіцієнтом 8,3, перемога Англії - 1,48, нічия - 4,35.

Прохід України до півфіналу оцінюється коефіцієнтом 4,85, Англії - 1,21.

Україна-Англія. 3 липня. 22:00. Рим. Трансляція - "Україна". Також матч можна подивитися на oll.tv при партнерстві Favbet.