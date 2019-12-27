Для України Кабмін Гончарука - це щеплення від корупції, - Карасьов

Молодий Кабінет міністрів України, очолюваний прем'єром Олексієм Гончаруком - це щеплення для країни від корупційних зв'язків. Саме з цієї причини українці віддали перевагу на виборах нові команді, а не старим політикам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook політичного експерта Вадима Карасьова.

“Влада завжди підвищувала тарифи на газ. Уряди Гройсмана і Яценюка підвищували тарифи на газ для населення і представляли це як необхідність. Уряд Олексія Гончарука заявив, що ціни в платіжках можна знизити на 400 грн як мінімум. Сьогодні важливо шукати шляхи для мінімізації витрат грошей населення за газ і видно, що Гончарук знайшов таке рішення. По цьому, вперше за останні 5 років уряд не підвищує ціни за газ, а знижує і це добре рішення для простих людей", - заявив політолог.

Він також додав, прем'єр Гончарук, завдяки досвіду і розумінню економічних процесів, вміє знаходити рішення і виконувати завдання, які ставить перед ним президент.

“Гончарук грамотний економіст, має досвід роботи в іноземних фінансових інституціях, тому його погляд свіжий і модерний. Більш того, молодість може лякати деяких, але для України молодий Кабмін, це щеплення від старих корупційних зв'язків", - зазначив експерт.

За його словами, українці віддали перевагу молодим політикам, а не старим, тому що ні прем'єр Гончарук, ні президент Зеленський не були замішані в корупційних скандалах раніше.

“Вони не мають корупційного минулого. Такого минулого не має Володимир Зеленський, тому громадяни поставили на нього і його команду, тому що старі політики довели свою недієздатність впродовж усієї модерної історії України. До речі, погляньте на Фінляндію, там теж молодь прийшла до управління країною. Тому дорогу молодим", - підсумував Вадим Карасьов.