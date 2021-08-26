З України депортують хасида, який влаштував бійку в Умані

Поліцейські Умані склали на порушника-хасида адміністративний протокол. Його вирішили повернути в Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Черкаської області.
22 серпня на вулиці Пушкіна між прочанами стався конфлікт. 19-річний громадянин Ізраїлю влаштував бійку та завдав незначних тілесних ушкоджень своєму опоненту.
Поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.
Окрім того, спільно з працівниками міграційної служби Умані, було прийнято рішення про обмеження терміну перебування іноземця на території України та заборону в’їзду протягом трьох років.
Раніше в Умані громадянин Ізраїлю влаштував стрілянину на вулиці.