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З України депортують хасида, який влаштував бійку в Умані

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Четвер 26 серпня 2021 10:59
З України депортують хасида, який влаштував бійку в Умані Фото: в Умані затримали хасида, який влаштував бійку (Віталий Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Поліцейські Умані склали на порушника-хасида адміністративний протокол. Його вирішили повернути в Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Черкаської області.

22 серпня на вулиці Пушкіна між прочанами стався конфлікт. 19-річний громадянин Ізраїлю влаштував бійку та завдав незначних тілесних ушкоджень своєму опоненту.

Поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Окрім того, спільно з працівниками міграційної служби Умані, було прийнято рішення про обмеження терміну перебування іноземця на території України та заборону в’їзду протягом трьох років.

Раніше в Умані громадянин Ізраїлю влаштував стрілянину на вулиці.

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Ізраїль Умань
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