Україну чекає економічна криза: експерти розповіли, коли і до чого готуватися

Україні загрожує економічна криза, і основний удар припаде на осінь 2020. Експерти розповіли Styler, чим може обернуться вихід з карантину, і яких заходів варто вжити українцям.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, каже, що після зняття карантину підприємства почнуть відновлювати роботу, а люди повертатися до звичного життя. Тому може виникнути відчуття, що економіка відновлюється. Але це явище буде тимчасовим.

"Економічна криза тільки починається. Карантин не пройшов безслідно. Частина підприємств розорилася, багато людей втратили роботу, значно скоротилися обсяги заощаджень. Після зняття карантинних обмежень, попит буде залишатися низьким, підприємствам буде не вистачати оборотних коштів для повноцінного відновлення роботи", - говорить Хмелевський.

Експерт вважає, що Україна вже восени зіткнеться з серйозною економічною кризою. Виросте "діра" в бюджеті, що недоотримав ще в першому кварталі, а після літа ситуація погіршиться сильніше.

"Бюджет країни, який у першому кварталі недоотримав понад 40 мільярдів гривень, у другому кварталі теж буде істотно недовиконаний. Держава не має коштів для виплат бюджетникам і пенсій пенсіонерам. Залишається гострою проблема державного боргу, який важко буде рефінансувати в умовах кризи. Тому вже восени країна зіткнеться з ще більшою економічною кризою", - стверджує фахівець.

Що стосується курсу валют, то економіст вважає, що влітку ймовірне зміцнення гривні, але до осені Україні загрожує чергова хвиля девальвації.

"На початку виходу з карантину ми будемо спостерігати стабілізацію валютного курсу. Протягом літа не виключено зміцнення гривні до 25 грн за долар. Тому літо є найсприятливішим періодом для покупки долара тими, хто має зайву гривню і планує зробити заощадження. Однак, восени нас чекає чергова хвиля девальвації, ще більша, ніж була на початку року", - резюмував Олександр Хмелевський.

Галина Хейло, член Ради Асоціації українських банків, засновник фінансово-аналітичного центру "Трансформація", вважає, що вихід з карантину не вплине на курс валют.

А ось політична криза, яка може виникнути через спад економіки і протести, ситуацію на валютному ринку може змінити в гірший бік. Однак транш МВФ, адже Україна виконала головні умови (закон про ринок землі і "антиколомойский" закон) курс, імовірно, стабілізує.

"Вихід з карантину не особливо вплине на курс. Швидше за все на коливання курсу можуть вплинути інші фактори: політична нестабільність, яку можуть викликати протести через спад економіки, і тоді курс зросте, і виділення траншу від МВФ", - стверджує фінансовий експерт.

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