ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україну наступного року прилетить емір Кувейту

Автор: Дмитро Левицький

На початку наступного року в Україну прибуде емір Кувейту шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах. Візит планується на початку січня.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Емір Кувейту перебуватиме в Україні з 3 до 10 січня.

Президент Володимир Зеленський вже доручив Управлінню державної охорони України забезпечити цілодобову охорону еміра Кувейту.

Популярні новини

Інша інформація щодо візиту шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха поки що не розголошується.

Нагадаємо, у січні 2021 року Україну планує відвідати обраний президент Молдови Майя Санду. На той момент вона вже офіційно перебуватиме у статусі президента країни.

Крім того, вчора під час телефонної розмови з Зеленським президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свій намір відвідати Україну як тільки дозволить епідемічна ситуація.

Також РБК-Україна писало, що МЗС запросило в Україну нового генсека ОБСЄ. Генсеку ОБСЄ запропонували відвідати Донбас та адміністративну межу з Кримом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кувейтвизит в Украину