В Україну наступного року прилетить емір Кувейту

Фото: Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах (flickr.com/oic2016)

На початку наступного року в Україну прибуде емір Кувейту шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах. Візит планується на початку січня.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Емір Кувейту перебуватиме в Україні з 3 до 10 січня.

Президент Володимир Зеленський вже доручив Управлінню державної охорони України забезпечити цілодобову охорону еміра Кувейту.

Інша інформація щодо візиту шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха поки що не розголошується.

Нагадаємо, у січні 2021 року Україну планує відвідати обраний президент Молдови Майя Санду. На той момент вона вже офіційно перебуватиме у статусі президента країни.

Крім того, вчора під час телефонної розмови з Зеленським президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свій намір відвідати Україну як тільки дозволить епідемічна ситуація.

Також РБК-Україна писало, що МЗС запросило в Україну нового генсека ОБСЄ. Генсеку ОБСЄ запропонували відвідати Донбас та адміністративну межу з Кримом.