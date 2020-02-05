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В Україну прибули тест-системи для виявлення коронавірусу

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Тест-систем вистачить для вивчення 25-30 випадків

На митний кордон України прибули тест-системи для виявлення нового виду коронавірусу. Про це на брифінгу повідомив директор директорату Центру громадського здоров'я Андрій Скіпальський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Скіпальського, отриманих тест-систем вистачить для дослідження 25-30 випадків. Однак найближчим часом очікується додаткова постача тест-систем для виявлення коронавірусу.

"Тест-систем, які вже поставили в Україну, досить для дослідження 25-30 випадків. Водночас існують домовленості з Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо додаткової постачі тест-систем найближчим часом, що збільшить цю кількість удвічі або втричі", - сказав він.

Скіпальський додав, що станом на сьогодні в 11 випадках, у яких були підозри на зараження коронавірусом, захворювання не підтвердилося. Зараз двоє пацієнтів з підозрою на коронавірус перебувають на діагностиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 4 лютого в Україні не підтверджено жодного випадку захворювання новим коронавірусом. Загалом у світі зареєстровано вже 24 505 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом 2019-nCoV. Окрім Китаю захворювання зафіксували у 23 країнах.

Також РБК-Україна писало, що за словами експерта Всесвітньої організації охорони здоров'я Джона Маккензі, китайська влада недостатньо швидко повідомляла про нові випадки захворювання коронавірусом.

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