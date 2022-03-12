В Україну прибула перша партія гуманітарної допомоги з Китаю
Спочатку гуманітарна допомога з Китаю літаком була доставлена в Бухарест. І далі на кількох вантажних автомобілях висунулася до україно-румунського кордону. У п'ятницю машини прибули в Чернівецьку область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.
В Україну прибула перша партія китайської гуманітарної допомоги. Вантаж загальною вартістю 5 млн юанів (800 000 Доларів США) містить ковдри, рушники, столові прилади, вологонепроникні килимки, разові підгузки, портативні Обігрівачі, пальники тощо.
Друга партія допомоги українцям покине китайську столицю в неділю. Представник міністерства закордонних справ Китаю повідомив, що перша партія гуманітарної допомоги виїхала з Китаю в середу, через два дні після того, як міністр закордонних справ Ван і запропонував свою програму, спрямовану на полегшення гуманітарної кризи в Україні.
Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.