В Україну прибула нова партія вакцини Sinovac

У середу, 26 травня, в Україну прибула нова партія китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Партія налічує 500 тисяч доз препарату.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

"Ще одна партія в 500 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech прибула в Україну 26 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що Україна вже отримала 1,2 мільйона доз CoronaVac із законтрактованих 1,9 млн доз цієї вакцини.

Зазначимо, CoronaVac в Україні застосовують для вакцинації маломобільних груп населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають. Також вакцину отримують педагоги, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році; олімпійці та паралімпійці; співробітники патрульної поліції.