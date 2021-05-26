ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україну прибула нова партія вакцини Sinovac

Новость на русском →
Середа 26 травня 2021 20:40
В Україну прибула нова партія вакцини Sinovac Фото: в Україну доставили нову партію китайської вакцини Sinovac (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У середу, 26 травня, в Україну прибула нова партія китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Партія налічує 500 тисяч доз препарату.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

"Ще одна партія в 500 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech прибула в Україну 26 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що Україна вже отримала 1,2 мільйона доз CoronaVac із законтрактованих 1,9 млн доз цієї вакцини.

Зазначимо, CoronaVac в Україні застосовують для вакцинації маломобільних груп населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають. Також вакцину отримують педагоги, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році; олімпійці та паралімпійці; співробітники патрульної поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для спортсменів виділили 1 500 доз вакцини CoronaVac.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України зараз веде переговори про перенесення термінів поставки вакцин від коронавірусу в Україну. Поставки препаратів хочуть перенести з осені на літо цього року.

Додамо, що Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання з вакцинації від коронавірусу в країні. Глава МОЗ має намір до кінця цього року провакцинувати всіх бажаючих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Україна Мінстерство охорони здоров'я України Вакцина від коронавірусу
NEWS
"Своїх не залишаємо". Українців евакуювали з Сектору Газа
"Своїх не залишаємо". Українців евакуювали з Сектору Газа
DAILY
Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій