Україну накрив сильний туман

Фото: туман (РБК-Украина)

Сьогодні, 19 листопада, західні та деякі центральні регіони України вкрив сильний туман. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, густий туман сьогодні вранці спостерігається у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Видимість при ньому становить від 200 до 500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, сьогодні в Україні на дорогах очікується ожеледиця. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Крім того, 19 листопада, в Україні вдень буде спостерігатися прохолодна та суха погода з мінливою хмарністю. Однак вже вночі у східних регіонах очікуються сильні морози до -14 градусів.

Також РБК-Україна повідомляє, що цього тижня в Україні будуть морози до -10. Найхолодніше буде у східних регіонах, де в нічний час термометри покажуть дуже низькі температури.