В Україну до кінця тижня завезуть 10 млн швидких тестів на коронавірус

В Україну до кінця тижня завезуть 10 млн швидких тестів на коронавирус. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив прем'єр, тести здатні визначити точність результату на 99,99%.

"До кінця цього тижня ми завеземо в Україні першу партію швидких тестів, яка буде становити 10 млн швидких тестів, які дають 99,99% відповідь на захворюваність коронавіруса", - заявив Шмигаль.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив, що найбагатша людина Азії Джек Ма і власник DCH Олександр Ярославський організовують поставку в Україну тест-систем для діагностики коронавіруса на 80 млн доларів. Вже в суботу тест-системи для 1 млн осіб в Україні.

Також повідомлялося, що коронавірусом за кордоном інфікувалися кілька українців, серед яких - співробітник одного з консульств за кордоном. Станом на 17 березня в Україні 7 випадків зараження коронавірусом.

Також головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що чотири людини в Україні, які не подорожували за кордон, заразилися коронавірусом всередині країни.