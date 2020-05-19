В Україну йдуть заморозки: які області під ударом

Погода в Україні буде прохолодною з помірними дощами, а 22-23 травня можливі навіть заморозки в нічний час. Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

У найближчій перспективі - атмосферний фронт переміститься до вечора на центральну частину України, де ймовірні дощі. А завтра, 20 травня, опади доберуться до Сходу, Сумської області і Півдня (крім Криму).

Синоптик пише, що на Заході і в Центрі завтра ймовірність опадів низька, хіба що місцями хмарно з "місцевими декількома краплями". Вдень у центральних областях буде світити сонце.

Вітер в середу буде північно-західним свіжим і поривчастим.

Температура найближчої ночі переважно буде від +8 до +12 градусів. На Півдні +10+15 тепла. Вдень від +14 до +19, а в південних та західних областях +17+24 градуси.

У Києві 20 травня суттєві дощі малоймовірні, вночі +10 градусів, вдень в середу +17 градусів.

"За попередніми прогнозами, 22-23 травня за умови прояснення, тобто, чистого неба, в нічні та ранкові години на Півночі, Заході і в Центрі України є ймовірність невеликих заморозків", - пише Діденко.

Потепління, за словами синоптика, на цьому тижні чекати не слід. А ось з наступного тижня може бути і більше 20-ти по всій країні.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

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