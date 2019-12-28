В Україну доставлено 363,4 тис. доз вакцини проти кору

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ЮНІСЕФ поставив в Україну закупленої за рахунок держбюджету вакцини "Пріорікс"

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) поставив в Україну 363,4 тис. доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту (КПК) "Пріорікс" виробленої в Больгіі, яка була закуплена за рахунок держбюджету України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що партія вакцин, яка прибула в Україну на поточному тижні, це остання партія доз вакцин КПК "Пріорікс" в 2019 році.

Всього в 2019 році ЮНІСЕФ поставив в Україну 1,7 млн ​​доз вакцин проти кору, краснухи та паротиту.

Додамо, що вакцинацію від кору, краснухи та паротиту можна безкоштовно пройти в державних закладах охорони здоров'я та приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України (НСЗ). Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про вакцинацію від кору.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна потрапила в п'ятірку країн світу з найбільшою захворюваністю на кір. У 2018 році показники захворюваності на кір були найвищі в Демократичній Республіці Конго, Ліберії, Мадагаскар, Сомалі та Україні. На ці країни випала майже половина всіх випадків захворювання на кір.