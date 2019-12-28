ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну доставлено 363,4 тис. доз вакцини проти кору

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 18:41
В Україну доставлено 363,4 тис. доз вакцини проти кору
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

ЮНІСЕФ поставив в Україну закупленої за рахунок держбюджету вакцини "Пріорікс"

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) поставив в Україну 363,4 тис. доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту (КПК) "Пріорікс" виробленої в Больгіі, яка була закуплена за рахунок держбюджету України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що партія вакцин, яка прибула в Україну на поточному тижні, це остання партія доз вакцин КПК "Пріорікс" в 2019 році.

Всього в 2019 році ЮНІСЕФ поставив в Україну 1,7 млн ​​доз вакцин проти кору, краснухи та паротиту.

Додамо, що вакцинацію від кору, краснухи та паротиту можна безкоштовно пройти в державних закладах охорони здоров'я та приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України (НСЗ). Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про вакцинацію від кору.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна потрапила в п'ятірку країн світу з найбільшою захворюваністю на кір. У 2018 році показники захворюваності на кір були найвищі в Демократичній Республіці Конго, Ліберії, Мадагаскар, Сомалі та Україні. На ці країни випала майже половина всіх випадків захворювання на кір.

Україна увійшла в п'ятірку лідерів по захворюваності на кір Від кору у світі померло понад 140 тис. людей у 2018 році, - ВОЗ
Новини України ВакцинаКір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся