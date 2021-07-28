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В Україну доставили партію вакцини AstraZeneca від Естонії

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україну прибула партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку відправив уряд Естонії. Транспортний літак естонських ВПС доставив 52 800 доз препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Естонії в Україні.

"Естонія пожертвувала Україні 52 800 доз вакцини AstraZeneca. Ці дози в першу чергу підуть на імунізацію військовослужбовців резерву", - зазначили в дипмісії.

Дипломати додали, що в цілому Естонія передасть Україні 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Посольство розмістило у своєму Twitter фотографії з прибулим в Україну літаком ВПС Естонії, який доставив вакцину.

Фото: в Україну доставили першу партію вакцини AstraZeneca від Естонії (twitter.com/EE_Ukraine)

Наступні дози вакцини для України будуть виготовлені відповідно до графіка виробництва на цей рік, спочатку складеному для Естонії. Їх передаватимуть Україні в рамках глобального механізму COVAX.

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