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В Україну доставили нову партію вакцини Pfizer

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 10:22
В Україну доставили нову партію вакцини Pfizer Фото: в Україну доставили нову партію вакцини Pfizer (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну доставили нову партію вакцини Pfizer від коронавірусу. Вона прибула в країну на вихідних.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

Нову партію закупили за кошти державного бюджету. Загальна кількість вакцин в поставленій партії - 1 мільйон 400 тисяч доз.

"Також на вихідних доставлено чергову партію вакцини Pfizer", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, Україна отримала по COVAX майже 3 млн доз вакцини Moderna.

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