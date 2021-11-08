В Україну доставили нову партію вакцини Pfizer
Фото: в Україну доставили нову партію вакцини Pfizer (Getty Images)
В Україну доставили нову партію вакцини Pfizer від коронавірусу. Вона прибула в країну на вихідних.
Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.
Нову партію закупили за кошти державного бюджету. Загальна кількість вакцин в поставленій партії - 1 мільйон 400 тисяч доз.
"Також на вихідних доставлено чергову партію вакцини Pfizer", - повідомив Ляшко.